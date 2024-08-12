Bakan Fidan, Blinken'le görüştü: 'Bölgede artan gerilim endişe verici'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeyi Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli sosyal medya hesabından duyurdu.

Keçeli, görüşmenin karşı tarafın talebi üzerine yapıldığını bildirirken ikilinin İsrail ve Hamas arasındaki müzakere süreci ve bölgede artan gerilimi ele aldığını aktardı.

Keçeli şunları aktardı: "Sayın Bakanımız, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye’nin şehit edilmesinin ve Filistinlilere karşı devam eden katliamın İsrail’in barışın tesisi konusunda istekli olmadığını bir kez daha gösterdiğini söyledi.

"Kaygı verici"

Hamas‘ın daha önce ateşkes konusunda yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu belirten Sayın Bakanımız, kalıcı ateşkes için İsrail üzerinde baskı kurulması gerektiğini ifade etti."

Hakan Fidan'ın görüşmede bölgede artan gerilim için "kaygı verici" derken "İsrail’in çatışmaların daha fazla yayılmasına neden olacak kışkırtıcı adımlardan kaçınması gerektiğini" kaydetti.