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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gambiya’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Haber Merkezi
İHA
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Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi’ne katılmak üzere geldiği Gambiya’da diplomasi trafiğine devam ediyor. Fidan, başkent Banjul’da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, erken saatlerde gerçekleştirdiği görüşmelerde ise Fas Dışişleri, Afrika İşbirliği ve Yurtdışındaki Faslılar Bakanı Nasır Burita, Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Sudan Dışişleri Bakan Vekili Hüseyin Avad Ali Muhammed, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Somali Başbakan Yardımcısı Salah Jama ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile bir araya gelmişti.

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