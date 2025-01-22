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Bakan Fidan, yeni ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya görevinde başarılar diledi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, yeni ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Fidan ve Bakan Rubio, Türkiye ve ABD’nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar. Bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değindiler.

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