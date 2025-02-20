Bakan Fidan'dan G20'de peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme yaptı. Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmeye dönük süreç değerlendirildi. Bu çerçevede, son dönemde yapılan görüşmeler ele alındı.

Fidan, Çinli mevkidaşı Vang ile görüştü

Fidan ile Çinli mevkidaşı Vang, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alınırken işbirliği imkanları da değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki durum ve Gazze'deki gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, son dönemdeki uluslararası gelişmeler çerçevesinde küresel güvenlik konuları da değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, uluslararası istikrara yönelik tehditlere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Fidan, İrlandalı mevkidaşı Harris ile görüştü

Fidan, İrlandalı mevkidaşı Harris ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştü.

Fidan ve Harris görüşmede, ikili konular ile Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.

Gazze'deki durum ve İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunan ikili, Ukrayna-Rusya savaşındaki gelişmeler çerçevesinde Avrupa'nın güvenliği konusunu da ele aldı.

Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile görüştü

Bakan Fidan, İspanyol mevkidaşı Albares ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında görüştü.

İkili, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik ortaya atılan fikirleri değerlendirdi.

Fidan ile Albares, görüşmede ayrıca Gazze'deki durumu ele aldı, Filistinlilerin ana yurtlarından uzaklaştırılmasına dönük girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.