Bakan Fidan'dan SDG çağrısı: Feshedildiğini açıklamalıdır

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, Suriye’nin geleceğini şekillendirecek önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud’un davetlisi olarak üst düzey yetkililer Riyad’a geldi. Toplantıda Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman’ın dışişleri bakanları katıldı. Avrupa’dan ise İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve İspanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Diego Martínez Beliom yer aldı. Avrupa Birliği adına Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen de toplantıda yer aldı.

Türkiye kampların kontrolünü devralmak istiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunan kampların yönetimini Türkiye’nin üstlenebileceğini açıkladı. Fidan, Türkiye’nin Suriye halkının önündeki zorlu yolu kolaylaştırmak için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı. Bu kamplar, bölgedeki IŞİD militanlarının ve onların ailelerinin barındığı ve insani yardımların dağıtıldığı merkezler olarak hizmet veriyor. 10 bini militan olmak üzere 50 binden fazla IŞİD tutuklusu bu kamplarda kalıyor.

"SDG feshedildiğini açıklamalı"

Bakan Fidan, Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) karşı tavrını sürdürdü. Fidan, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ana odağımız olmaya devam etmelidir. Eğer SDG (Suriye Demokratik Güçleri) merkezi yönetimle bütünleşme çabalarında samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır. Terör örgütü, Fırat'ın doğusundaki Arap çoğunluk için ciddi bir tehdit oluşturmaya ve Suriye halkının en çok ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları yağmalamaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.