Bakan Işıkhan duyurdu: 5’i kanser ilacı olmak üzere 16 ilaç geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesindeki kanser tedavisinde kullanılan ilaç sayısını artırıldığını duyurdu.

Bakan ayrıca aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısının artırıldığını, birçok ilacın rapor süresini uzatıldığını ve ale hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdıklarını kaydetti.

Bakan Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle;

- 5'i kanser ilacı olmak üzere 16 ilacı geri ödeme kapsamına aldık.

- Aile hekimlerinin reçete edebildiği geri ödeme kapsamındaki ilaç sayısını artırdık, birçok ilacın rapor süresini uzattık.

- Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzman hekimlerinin rapor düzenleyebileceği ilaç sayısını artırdık.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür diliyorum."