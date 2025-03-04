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Bakan Işıkhan Gaziantep'te: "Şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Işıkhan Gaziantep'te: "Şehirlerimiz eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği sahur programında işçilerle bir araya geldi.

Burada konuşma yapan Işıkhan, bir ayağının hep bu bölgede olduğunu, Gaziantep'i ve çevre illerini sık sık ziyaret ettiğini belirtti.

"Gaziantep maşallah, her ziyaretimizde daha da gelişiyor, büyüyor" diyen Işıkhan, "Yaşadığımız büyük afetin ardından yerle bir olmuş şehirlerimiz, hamdolsun eskisinden daha iyi bir şekilde ayağa kaldırılıyor. Şahinbey'de binalar yükseliyor, Gaziantepli hemşerilerimiz yuvalarına kavuşuyor, yaralar sarılıyor, depremin fiziki izleri bir bir siliniyor" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, deprem bölgesinde vatandaşlar sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşuncaya kadar çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Muhteşem eserler kazandırmaya devam edeceğiz"

Yıkımın derin izlerini silmek için yerlerine çok daha büyük eserler yapacaklarını vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Şehrimize ve tüm ilçelerine, ülkemizin en büyük ikinci camisi olan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi ve yine ülkemizin en büyük ikinci kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi gibi muhteşem eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Gaziantepli hemşerilerimiz her şeyin en iyisini, en kalitelisini hak ediyor.

Biz hem Bakanlık olarak hem de devletimizin diğer kurumları olarak belediyelerimizin de işbirliği ile şehrimizin çalışma hayatı ve istihdamı başta olmak üzere her ihtiyacıyla, her talebiyle birebir ilgilenip, en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz."

Bu şehrin aziz insanları ve gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçileriyle her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğini kaydeden Işıkhan, "Hep birlikte şehrimizin istihdamını, nitelikli iş gücünü, katma değer üreten işletmelerini iyileştirmeye, geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

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