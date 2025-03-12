Bakan Işıkhan açıkladı: Bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi bu yıl yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bayram ikramiyelerindeki artışın 30 milyar liranın üzerinde bir rakama karşılık geldiğini söyledi.

16 milyon emeklinin alacağı ikramiye tutarları belli olurken gözler ödeme programına çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek. Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emeklilerle birlikte şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeler hisselere göre ödenecek.

İkramiye ne zaman hesaplara yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağına dair sorulara, "Emekli ikramiyelerinde tutar netleşti. Güncellenmesi söz konusu değil. Ödemek için SGK olarak hazırız. 4 bin liralık ikramiye Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacak" cevabını verdi.

Bakan, ikramiyenin az olduğuna yönelik eleştirilere ise "Az olması sizin yorumunuz, güncelleme olmayacak. Bayram ikramiyeleri hayırlı olsun" sözleriyle yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da teklifin Meclis'e sunulduğunu söyledi.