Bayram ikramiyesi eridi: 2018'de 41 ürün alabilen emekli bu yıl bakın kaç ürün alabiliyor?

METİN MERCAN

Emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde gündeme geldi. AK Parti, Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere 1000’er TL bayram ikramiyesi verilmesini vaat ederken, CHP ise emeklilere bayramlarda yılda iki kez birer maaş ikramiye ödenmesini vaadinde bulundu.

Seçimlerin ardından emeklilere ilk kez 1000 TL bayram ikramiyesi, 20 Ağustos 2018’de Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırıldı.

Enflasyon arttı, ikramiye yerinde saydı

Yıllık enflasyon 2019’da yüzde 11,84, 2020’de yüzde 14,60 olarak açıklanmasına rağmen 2021 yılına kadar emeklilere aynı tutarda, yani 1000 TL bayram ikramiyesi ödenmeye devam edildi.

2021’de ikramiye 1100 TL’ye, 2023’te 2000 TL’ye, 2024’te ise 3000 TL’ye yükseltildi.

İkramiye artışında "bütçe dengesi" göz önüne alındı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu yıl emeklilere ödenecek Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin bütçe dengeleri göz önünde bulundurularak 4000 TL’ye çıkarıldığını açıkladı.

DİSK: Bayram ikramiyesi en az 13 bin 793 TL olmalı

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) raporuna göre, emekli bayram ikramiyesinin 4000 TL'ye çıkarılması emeklilerin alım gücündeki kayıpları karşılamaktan uzak kaldı.

2018 yılında emekli bayram ikramiyesi asgari ücretin yüzde 62’sine karşılık gelirken 2025 yılında 4000 TL olarak belirlenen ikramiye, asgari ücretin yalnızca yüzde 18’ine denk geliyor. Eğer 2018’deki oranın korunsaydı emekli bayram ikramiyesinin en az 13 bin 793 TL olması gerekiyordu.

Emeklinin kaybı 19 bin 586 TL’ye ulaştı

Rapora göre emeklilerin iki bayramda toplam ikramiye kaybı 19 bin 586 TL’ye ulaştı.

2018'de bayram ikramiyesiyle 41 parça ürün alınabiliyordu

2018 yılında emekliler, 1000 TL’lik ikramiye sayesinde market sepetlerini doldurabiliyordu. Emekliler ikramiye ile sadece kahvaltılık, süt ürünleri, bakliyat, kuruyemiş gibi temel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor; aynı zamanda 9 kalem et ürünü satın alabiliyordu

Emekliler sepetlerine her biri 1 kilogramlık kangal sucuk, kuzu sote, dana kıyma, pastırma, piliç baget, piliç fileto, dana külbası, kuzu kol kemiksiz ve kuzu sac kavurmalık ürünlerini ekleyebiliyordu.

Üstelik, toplamda 41 parçalık bir alışveriş listesiyle emekliler, temizlik maddelerini de sepetlerine ekleyerek ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabiliyordu.

2025'te alışveriş sepetinden 12 ürün eksildi

ekonomim.com'dan Metin Mercan'ın haberine göre 2018'de market sepetini dolduran emekli 2025 yılında bu durumda bir hayli uzakta.

4000 TL ikramiye ile 2018'deki aynı ürünlerin sadece 29'unu satın alabiliyor. Bu ürünler arasında hiçbir et ürünü bulunmazken, temizlik ve süt ürünleri bazıları da yer alamadı.

2018 yılında emekliler, dokuz parça et ürününü yalnızca 440,90 TL’ye satın alabiliyor ve bu sayede bayram ikramiyelerinden 559,10 TL ceplerinde kalıyordu. Ancak 2025 yılında aynı et ürünlerinin toplam maliyeti 6.249,99 TL’ye ulaşarak 4000 TL'lik emekli ikramiyesini fazlasıyla aştı.

2018'deki sepet, 2025'te ikramiyenin üç katı

2018 yılında alınan ürünlerin tamamı 2025’te satın alındığında 12.279,51 TL tutuyor. Bu rakam, emekli ikramiyesinin üç katından fazla bir maliyeti işaret ediyor.

İşte emeklinin bu yıl sepetine giremeyen ürünler:

- Pastırma 1kg

- Kangal Sucuk 1kg

- Kuzu Sote 1kg

- Kuzu Kol Kemiksiz 1kg

- Dana Külbası 1kg

- Kuzu Sac Kavurmalık 1kg

- Tereyağı 1kg

- Dana Kıymalık Parça 1kg

- İzmir Tulum Peyniri 1kg

- Fındık İçi Kavrulmuş 1kg

- Antep Fıstığı 1kg

- Toz Deterjan 8kg