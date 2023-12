Bakan Koca: Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz yok

Takip Et

Sağlık Bakanı Koca X sosyal medya plotformu üzerinden açıklama yaptı. Koca'nın açıklaması şu şekilde:

"Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan on beş kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara’ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan altı kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor.



Tedavileri Şırnak’ta yapılan dokuz askerimizden ikisi taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden yedi askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız.



Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman, asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak.