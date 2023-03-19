Bakan Koca'dan deprem bölgesinde ishal salgını iddialarına yanıt

Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bazı basın ve yayın organlarında yer alan, depremden etkilenen illerde ishal salgını yaşandığı iddialarına yanıt verdi.

Açıklamasında, İskenderun Arsuz'da kurulan sağlık müdahale alanında başhekim olduğunu öne süren Dr. Hasan Sami Özvarinli tarafından, son 24 saat içinde 500 hasta bakıldığının ve bunların en az yarısının ishal ve kusma şikayeti olduğunun iddia edildiğini anımsatan Koca, bahse konu alanın, Bakanlık ve görevli personeli değil, gönüllüler tarafından açılarak hizmet verilen bir sağlık müdahale alanı olduğunu belirtti.

Koca, "Kendisini 'başhekim' olarak tanıtan Dr. Hasan Sami Özvarinli, açıklamasını yayınlanmadan bir gün önce 17 Mart'ta alanı İstanbul Büyükşehir Belediyesine devrederek terk etmiştir. Devir evrakını 'İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı' olarak imzalamıştır. Ardından basında yer alan açıklamaları yaparak olay yerinden uzaklaşmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, ilgili alanda yapılan incelemelerde bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile Türkiye'de geçerli bir unvanı bulunmayan ortopedist olduğu iddia edilen bir kişi, Rusya'da tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan bir kişi ve 3 hemşirenin alanda görev yaptığının görüldüğü bilgisini verdi.

İshal şikayeti sebebiyle hiçbir hasta sevki olmamıştır

Söz konusu alanın gönüllü çalışılan bir yer olduğunu vurgulayan Koca, bu sebeple bir sorunla karşılaşılmaması için faaliyete geçtiği günlerden beri Bakanlık tarafından görevlendirilmiş 1 ambulans ve 112 ekibi ile 1 UMKE ekibinin 24 saat kesintisiz hizmete hazır tutulduğunu ifade etti.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Burada amaç, ilgili alana gelen ve sevk ihtiyacı olabilecek herhangi bir hasta olması durumunda derhal sevkini gerçekleştirmek ve acil müdahalede bulunabilmektir. Hal böyleyken, ilgili alandan ishal şikayeti sebebiyle hiçbir hasta sevki olmamıştır. İlgili alanın kayıtlarında da bir sevk bilgisi yoktur."

Bölgede salgın hastalık olduğu iddiası üzerine ilgili alanda tutulan hasta kayıtlarının da incelendiğini aktaran Koca, "Kayıtlara göre bir önceki gün iddia edildiği gibi 500 değil 332, son 24 saatte ise 251 hastanın bakıldığı görülmüştür. Ayrıca son 24 saatte yalnızca 1 hastanın ishal şikayeti, 1 hastanın kusma, 1 hastanın da bulantı şikayeti ile başvurduğu görülmüştür." bilgisini verdi.

Salgın olduğuna işaret eden hiç bir bulgu saptanmamıştır

İlgili şahsın beyanının asılsız olduğunun kayıtlarla sabit olduğunu belirten Koca, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu durum bir salgını işaret etmediği gibi, geçmiş normal dönemlerin vaka oranları ile tam uyumludur. Özetle salgın olduğuna işaret eden hiç bir bulgu saptanmamıştır. Bakanlığımız ekipleri son üç gün içinde ishal şikayeti olan tüm hastalara ulaşmış ve durumlarını kontrol etmiştir. İshal şikayeti olan 12 hastamızın tamamının durumunun iyi olduğu belirlenmiştir."

Bölgede salgın riskinin erken tespiti için sendromik sürveyans çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve deprem felaketi yaşanan hiçbir ilde salgın durumu olmadığının altını çizen Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

"Deprem sonrası Halk Sağlığı Komisyonumuz da bölge verilerini anlık izlemekte ve salgın hastalığa işaret eden bir durum olmadığını teyit etmektedir. Özetle, İYİ Parti Genel Başkanı Danışmanı unvanını kullanan ve kendisini sözde başhekim olarak tanıtan Dr. Hasan Sami Özvarinli'nin iddiaları sorumsuzca ve tamamen mesnetsizdir. Nedeni anlaşılamayan ve kitleleri yanlış yönlendiren bu tür eylemlerin, korku ve endişeye yol açması, salgın hastalık kadar tehlikelidir. Halk sağlığını riske ederek bu tür sorumsuzca davranış sergileyenler hakkında gerekli takibat yapılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bir kez daha ifade etmekte yarar görüyorum. Depremden etkilenen bölgelerde sağlık hizmetleri ve halk sağlığı tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. Bölgede salgın hastalığa işaret eden bir durum kesinlikle yoktur."