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Bakan Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından CHP'li milletvekili ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiğini açıkladı

Haber Merkezi
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Bakan Kurum, CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla görüştü
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CHP'li milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla bir araya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesindeki güncel durumu ve diğer illerdeki kentsel dönüşüm projelerini değerlendirdik. dedi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ve belediye başkanlarını Bakanlığımızda ağırladık. Deprem bölgesindeki son durumu, diğer illerimizdeki kentsel dönüşüm çalışmalarını ele aldık. Milletvekillerimizin illeriyle ilgili taleplerini dinledik. 81 ilimiz için iş birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.''

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