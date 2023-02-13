Bakan Kurum’dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde yaşanan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açılamalarda bulundu. Bakan Kurum,

Bakan Kurum, depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi.

Ağır hasarla ilgili süreçte binaların zaten yıkılacağını belirten Kurum, “Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı. Hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz. Ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız." dedi.