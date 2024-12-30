Bakan Tekin açıkladı: İlkokullarda karne dönemi tarihe karışacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024 yılının genel bir değerlendirmesini yaparken 2025 yılında hayata geçirilecek yeni uygulamaları duyurdu.

Bakan Tekin, ilkokullarda karne döneminin sona ereceğini ve yerine gelişim raporu sistemine geçileceğini belirtti.

Bakan Tekin’in açıklamalarında dikkat çeken diğer başlıklar da yer aldı. Türkiye gazetesine konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin’in açıklamalarından bazıları şöyle:

Yılbaşı genelgesi

“Yılbaşı kutlaması ile ilgili değil de ailelere maddi külfet getirecek şeylere girilmemesi yönünde daha önce yaptığımız değişiklik hatırlatıldı. Okulların öğrencileri, velileri zan altında külfet altında bırakacak şekilde kullanılmasına karşıyız. Mezuniyet törenlerini ve baloları da yasaklamadık. O da yanlış anlaşıldı. Biz çocuklarımızın mezuniyet programları okullarda yapılsın dedik."

Karne uygulaması

“Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız."

Özel okul ücretleri

“Okul ücretleri, fahiş ücretle kitap satma gibi konularda yönetmelik çalışmamız var. Orada da bir düzenleme yapacağız."

Yeni atama

“Bütçe geçti. 2024 KPSS’ye giren öğretmen arkadaşlarımız için kadro dağılımlarını yapıldıktan sonra alıma çıkacağız. Öğretmen Akademi henüz yürürlüğe girmedi. Bize kaç kadro verilirse atamaları mevcut prosedüre göre yapacağız."

Akademi giriş sınavı

“2025’te öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ‘Akademi Giriş Sınavı (AGS)’ adıyla bir sınav gerçekleştireceğiz. Sınavı 13 Temmuz’da ÖSYM yapacak. AGS sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine giriş süreci başlayacak. Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz."

İBB kumanya dağıtması: Okul önünde kumanya dağıtılmasına karşıyız

“Temizlikle ilgili yaz aylarında yaşadığımız tartışmadaki temel konu buydu. Böyle şov yapar gibi olmaz. Protokole uygun davranmak istiyorsanız buyurun gelin. Aynı şey yiyecek içecek için de geçerli. Okul yolunda tarihi geçmiş süt dağıtıldı gördünüz. ‘İstediğimi dağıtacağım’ bu olmaz. Bu hukuk devleti ilkesiyle de çelişir. Çocuklarımızın güvenliği açısından da sorunlar üretebilir. O yüzden karşıyız buna. Önüne gelen kek, çikolata dağıtacağım derse olay başka yere gider."

20 bin atama

“Güvenlik soruşturması biten arkadaşlar göreve başlıyor hemen. Bu hafta biterse bu hafta, önümüzdeki hafta biterse önümüzdeki hafta başlar."

Heybeliada ruhban okulu

“Onlarla görüşmeleri yaptık. Açılması yönünde bir karar verilirse hangi statüde açılacağına dair bir metin oluşturduk. Bundan sonrası artık siyasi bir mekanizma."

Suriyelilere destek

“Öğretmen eğitimi, program geliştirme, ders kitabı yazma ve benzeri süreçlerde yardımcı olabileceğimizi söyledik. Biz de üstümüze düşen sorumlulukları yerine getireceğiz. Aileler dönse bile, çocukların eğitim öğretimleri sebebiyle hazirana kadar muhtemelen dönüşlerini erteleyecektir. Öğrenci sayımız nasıl değişecek o zaman göreceğiz."

LGS kalkıyor mu?

“Velilere tavsiyem açıkladığımız müfredata, ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. Sınav sistemi değişir değişmez öyle bir şey söylemiyorum ama sınavın içeriğiyle ilgili değişiklikler için zaten hazırlıklarımız da var. Sınavın içeriği de bu formata dönecek. Yani programla uyumlu hâle gelecek."