Bakan Tunç açıkladı: 23-29 Aralık'ta yılbaşı nedeniyle cezaevlerinde açık görüş yapılacak

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanlığı olarak, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların 23-29 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, yılbaşı nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız.



Aldığımız kararın hayırlara vesile… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 19, 2024