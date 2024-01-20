Bakan Tunç yeni yargı paketi için tarih verdi, ayrıntılarını açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

8. Yargı paketinden bahseden Bakan Tunç henüz taslak halinde olduğunu ifade ederek yakın zamanda vekillere sunulacağını belirtti. Yargı paketi üzerinde uzun süredir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Tunç, ”Takvim çok uzamaz. Meclis ara vermeden, Şubat sonu gibi Meclis'te görüşülür. Çok sayıda kanunda değişiklik yapılıyor. Uyum düzenlemeleri var. Toplumda cezasızlık algısı yaygın. Bunu ortadan kaldıracak düzenlemeler var. İki yıl ceza alan biri bunun şartlı salıverilmesi bunun yarısıdır. Bazı suçlarda dörtte üçtür. 2 yıl ceza alan biri 1 yıl sonra şartlı salıverilme süresi dolar. Denetimli serbestlik de 1 yıl. Öyle olunca hiç cezaevinde kalmamış olur. 1 yıllık denetimli serbestlik yerine oran getirmek istiyoruz. 2 yıl ceza almışsa en az 5 ay cezaevinde kalsın istiyoruz. Ceza ile oranlı denetimli serbestlik getirilsin istiyoruz” diye konuştu.

Tazminat komisyonu oluşturduklarından bahseden Bakan Tunç, vatandaşların AYM'ye gitmeden önce Adalet Bakanlığı'ndaki komisyona başvuracaklarını belirtti.

İnfaz kanunlarında geçmişte de değişiklikler yapıldığını söyleyen Tunç şöyle devam etti:

“Tekrar tekrar suç işleyenler var. Denetimli serbestliklerdeki oranlarda öneriler var. Burada haklı yaklaşım da var. Bu talebi de değerlendiriyoruz.”

Bakan Tunç, hakim ve savcıların daha donanımlı olması için çalışmalar yapıldığını belirtti. Bazı bilgilerin kulaktan dolma yayıldığını söyleyen Tunç, basını bilgilendirmenin gerekli olduğundan bahsetti.

Türkiye'nin yargı gücünde 116. sırada olduğu bilgisinin hatalı olduğunu vurgulayan Tunç, “Hukuka güven endeksi diye çalışmaları var. Bunu öne sürüyorlar. Türkiye'nin yargı gücünde dünyada 116. sırada olduğunu söylüyorlar. Bu bilgi hatalı. Bunlar masa başında hazırlanıyor. Türkiye'nin üstündeki ülkelerde Angola var. Türkiye'nin bu ülkelerin altında olması mümkün mü? Türkiye burada olamaz. Demokrasinin beşiğiyiz diyenlerin Gazze'de hukuka nasıl saygılı olduğunu görüyoruz. Uluslararası hukukun soykırım karşısında nasıl sessiz kaldığını gördük” dedi.

“AİHM siyasi karar veriyor”

Demirtaş ve Kavala davalarına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) siyasi yaklaştığını söyleyen Bakan Tunç, “AİHM'nin bu davalara siyasi yaklaşıyor. Kararı ortaya çıkaran deliller hukuki açıdan değerlendirmiyor. Türk yargımız bu davalardaki kararlar Yargıtay'dan geçmiş olan kararlar” ifadelerine yer verdi.

Tunç ayrıca af konusuyla ilgili, "Gündemimizde böyle bir şey söz konusu değil şu anda. Disiplin affıyla ilgili de bir çalışma yok. Adil yargılanmama iddiası sübjektif iddialar" ifadeleriyle konuşmasına son verdi.