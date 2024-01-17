Bakan Tunç'tan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna verilen cezaya ilk yorum

Fatih'te kullandığı otomobille çarptığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2,5 yıllık hapis cezası 27 bin 300 lira adli para cezasına çevrildi. Tepkilere neden olan kararla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ilk kez açıklama yaptı.

Kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Tunç, "Taksirle işlenen suç, mahkemenin takdiri. Şikayetçinin vazgeçmiş olması da böyle bir sonuç doğurdu. Kamu davası devam etti. Alınan cezanın miktarı açısından karar bu yönde oldu" dedi.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Fatih ilçesinde motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanmıştı. Mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen Mahmud'un cezası, adli para cezasına çevrilmişti. Mahmud'un ayrıca 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verilmişti.