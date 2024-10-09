Bakan Uraloğlu açıkladı: Discord'a neden erişim engeli getirildi?

Sosyal medya platformları Telegram ve Discord üzerinden yapılan paylaşımlara tepkiler çığ gibi büyüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Discord isimli sosyal medya platformuna Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir" açıklamasında bulunmuştu. Konuyla ilgili Bakan Uraloğlu'dan açıklama geldi.

"Tamamen kapalı bir sistem"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'un Türkiye'deki güvenlik birimlerine, kullanıcı bilgileri ve IP adresleri gibi verileri paylaşmayı reddettiğini açıkladı. Bakan, bu nedenle platforma erişim engeli getirilmesi kararının alındığını açıkladı.

Uraloğlu "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10’da erişimine engel getirdik. Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discort'a yönelik erişim engelini getirildiğini hatırlatarak, başka bir yayın platformu olan Twitch ile ilgili de toplumu korumak için her türlü adımı atacaklarını belirtti.