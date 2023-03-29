Bakan Yanık açıkladı: Mart ayı destek ödemeleri yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mart ayına ilişkin sosyal yardımların üç nakdi sosyal destek programıyla ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yapıldığını bildirdi.

Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında, mart ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemeleri yapıldı.

Bakan Yanık, "Buna ek olarak Şartlı Sağlık Yardımı ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini bildiren Yanık, "Bu kapsamda, mart ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı sıra üç nakdi sosyal destek programımız ile ihtiyaç sahiplerine 466,1 milyon lira ödeme yaptık." bilgisini verdi.