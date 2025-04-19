  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler
Takip Et

Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç.'nin Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'de getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya duyurdu: Gürcistan'da yakalanıp Türkiye'ye getirildiler
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Dolandırıcılık " suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık " suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Gündem
Eski DHMİ İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın kasasında 26 kilo altın bulundu, tutuklandı
Eski DHMİ İşletme Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar'ın kasasında 26 kilo altın bulundu, tutuklandı
İstanbul'un bazı bölgelerinde sisten göz gözü görmedi
İstanbul'un bazı bölgelerinde sisten göz gözü görmedi
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
Çanakkale Boğazı sis yüzünden gemi geçişlerine kapalı
"Burs ve abonman desteği kesildi" iddiası! Şişli Belediyesi'nden açıklama geldi
"Burs ve abonman desteği kesildi" iddiası! Açıklama geldi
Zonguldak ve Bartın'ın yargı yetki alanı değişti
Zonguldak ve Bartın'ın yargı yetki alanı değişti
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, IKBY Başbakanı Barzani ile görüştü