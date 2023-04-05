Bakanlık: Türk hava sahası, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak uçaklara kapatıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türk hava sahasının, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldığını açıkladı.

Bilgiç, konuyla ilgili sorulan soruya cevabında, "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır.

Söz konusu karar, Süleymaniye’de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır.

İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir." ifadelerini kullandı.