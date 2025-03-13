Bakanlık'tan Google'ın trafik ambargosu hakkında açıklama: "Yetkililerle görüşmeler devam ediyor"

Bağımsız medya kurumlarının etkilendiği Google trafik ambargosu sorunu yeniden gündemde.

Haber sitelerine yönlendirilen trafik akışı, ilk kez Ekim 2024’te ortaya çıkan ve yaklaşık bir ay süren ambargonun ardından son olarak ocak sonundan itibaren yeniden yok edildi.

2016 yılında kurulan Gazete Duvar, ekonomik nedenlerle yayın hayatına son verme kararı aldı. Yapılan açıklamada, Google'ın algoritma değişiklikleri nedeniyle Gazete Duvar'ın ziyaretçi sayısı ve ilan gelirlerinde büyük düşüş yaşandığı belirtildi.

CHP'li vekilin sorusuna Bakanlık'tan yanıt geldi

BirGün'ün haberine göre Google'ın trafik ambargosuna ilişkin CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Amerika merkezli bir şirket olan Google; içerik/yer sağlayıcı konumunda bir arama motoru olup, 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile bu kanun kapsamındaki mevzuatlara uymakla yükümlüdür" denildi.

"Ticari amaçlar doğrultusunda algoritmalar değiştirebiliyor"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnternet yoluyla hizmet vermekte olan arama motoru ve içerik/yer sağlayıcı gibi dijital platformlar; çeşitli zamanlarda ticari amaçları doğrultusunda algoritmalarını değiştirebilmektedir.

Örneğin; YouTube platformu, algoritmasında 2024 yılı içerisinde 3 kez değişikliğe gitmiştir. Bu çerçevede, Google arama motorunda da internet adresinde yer alan içeriklerin algoritmalar aracılığıyla değerlendirilmesi suretiyle listelenmesi hususunda değişiklikler gerçekleştirilmiştir."

"Google yetkilileriyle görüşmeler devam etmektedir"

Bakanlık açıklamasında son olarak şunlar kaydedildi: "Google yetkilileri tarafından; algoritma değişikliği nedeniyle herhangi bir internet adresinin hedef alınmadığı, herhangi bir internet adresini kayıracak veya ayrıştıracak yönde bir değişiklik yapılmadığı hususunda bilgi verilmiş olmakla birlikte konuya ilişkin Google yetkilileriyle görüşmeler devam etmektedir."