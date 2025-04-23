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Bakırköy'de metruk bina deprem nedeniyle kısmen çöktü

İstanbul'da 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Bakırköy'deki metruk binada kısmen çökmeler oluştu. Binada meydana gelen çatlaklar görüntülendi.

Haber Merkezi
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Bakırköy'de metruk bina deprem nedeniyle kısmen çöktü
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Bakırköy'de 3 katlı metruk binada deprem nedeniyle kısmi çökme meydana geldi. Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak'ta yaklaşık 25 yıldır boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın bir kısmı deprem nedeniyle çöktü.

Olay yerine itfaiye, polis, zabıta ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve Bakırköy Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Binada oturan kimse yok 

Bir kısmı çöken ve kalan kısmında da çatlaklar oluşan binada ekiplerin incelemesi sürüyor. Kısmen çöken binanın yanındaki apartmanın görevlisi Tayfun Bolatlı, yaklaşık 25 senedir metruk vaziyette bulunan binada oturan kimsenin olmadığını söyledi.

Dış cephesindeki çökme alarma geçirdi

Deprem esnasında binanın dış cephesinde çökme olmasıyla ekiplere bilgi verdiklerini belirten Bolatlı, "Sesi duyduk, bir gürültüyle indi aşağıya. Başka cephelerinde de çatlaklar oluştu. Binadaki sakinlerin tedirginliği, korkusu var; 'Binamızın üzerine yatar, devrilir.' düşüncesi var. Biz tedirginlik yaşıyoruz. Ekiplerden burayla alakalı yapılması gereken şeyler neyse yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

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