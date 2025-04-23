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İstanbul depremi sonrası Bakanlık harekete geçti: Psikososyal destek verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremin ardından etkilenen vatandaşlara psikososyal destek verileceğini duyurdu. Hizmetler AFAD ile koordineli şekilde yürütülecek.

Haber Merkezi
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İstanbul depremi sonrası Bakanlık harekete geçti: Psikososyal destek verilecek
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Silivri merkezli 6.2'lik depremin ardından psikososyal destek için harekete geçti. 

Depremden etkilenen vatandaşlara destek 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Psikososyal Destek Ekipleri, İstanbul'da meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlara destek oluyor.

AFAD ile koordineli şekilde çalışma yapılacak

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen deprem sonrası bakanlığımız, Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD ile koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Psikososyal Destek Ekiplerimiz sahada görevinin başındadır. Afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.

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