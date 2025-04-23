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İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi

İstanbul'da meydana gelen depremler sonrasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da okulların tatil edildiğini duyurdu. İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi. YÖK Başkanı Özvar da "Vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasını yaptı. 

Haber Merkezi
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İstanbul'da okullar 2 gün tatil edildi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sadece iki okulumuzun dış sıvalarında çatlaklar var. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok. Biraz önce İçişleri Bakanı ile görüştüm. Olası bir sorunlu durumda okulların toplanma merkezi olması açısından bizden yarın ve sonraki gün için okulların tatil edilmesini istediler. Biz de yarın ve sonraki gün için tatil kararı aldık." 

İstanbul Valiliği kamu çalışanlarının izinli sayılacağını duyurdu

İstanbul Valiliği, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin iki gün süreyle idari izinli sayılacağını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 2 gün ara verilmiştir. Öte yandan, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan anneler de bu süre içerisinde herhangi bir işlene gerek duyulmaksızın idari izinli sayılacaktır. Sağlık ve güvenlik birimlerinde görev yapan personel, bu kapsamın dışındadır" denildi.

İstanbul'da üniversitelerde eğitime ara verildi

YÖK Başkanı Özvar da İstanbul'daki depremler nedeniyle "Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" açıklamasını yaptı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

İstanbul'da 3 saatte 47 deprem meydana geldi

AFAD'ın internet sitesinden, edinilen bilgilere göre, saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin sonrasındaki 3 saatlik süreçte 46 sarsıntı daha yaşandı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Silivri ile Büyükçekmece ilçeleri açıklarında 1,6 şiddetinde, en büyüğü ise Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

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