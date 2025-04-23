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Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!

Merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önce "Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir" dediği ortaya çıktı. 

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Üşümezsoy 20 gün önceden depremin yerini ve büyüklüğünü bildi!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İstanbul'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD'dan yapılan uyarıda; "Deprem sonrası hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın" ifadeleri kullanıldı. 

"6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir"

Söz konusu depremlerin ardından gözler uzman yorumlarına çevrildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un 20 gün önce yaptığı deprem açıklaması ise gündem oldu.

Prof. Dr. Üşümezsoy ilgili açıklamasında, "Silivri'de 6.0 - 6.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir. Ama genel planda büyük deprem söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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