Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi.
Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, depremin yerin 7.18 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 19, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [09.70 km] Marmara (Balıkesir)
Tarih:2024-07-19
Saat:22:26:09 TSİ
Enlem:40.68167 N
Boylam:27.46472 E
Derinlik:7.18 km
Detay:https://t.co/KEDaP3la9D@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin Tekirdağ Güzelköy açıklarında yaşandığını, 4.4 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) July 19, 2024
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) https://t.co/1DEiU2cuF1
19.07.2024, 22:26:08 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 4.2 km#Kandilli