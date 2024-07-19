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Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi.

Haber Merkezi
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Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
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Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin yerin 7.18 kilometre derinliğinde meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Tekirdağ Güzelköy açıklarında yaşandığını, 4.4 büyüklüğünde olduğunu ve yerin 4 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

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