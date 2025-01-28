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Bank Asya hissedarlarından Erdal Babadağ ve 12 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da bulunduğu 12 şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi
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Bank Asya hissedarlarından Erdal Babadağ ve 12 şüpheli yakalandı
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İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Bank Asya’nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ’ın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Dijital materyaller ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul merkezli 7 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. FETÖ'nün mali organizasyonlarından biri olan ve kapatılan Bank Asya Grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da aralarında olduğu 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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