Basın açıklaması iptal edildi: CHP'li Günaydın, TRT Genel Müdürü ile görüşecek

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile görüşme gerçekleştirecek.

CHP'den dün yapılan açıklamada, Gökhan Günaydın ve CHP milletvekillerinin bugün saat 11.00’de TRT’nin seçim döneminde tarafsız yayın yapmadığı gerekçesiyle genel müdürlük önünde basın açıklaması yapılacağı bildirilmişti.

Açıklamanın yapılacağı saatten önce TRT Genel Müdürü Sobacı’nın, Günaydın’a saat 16.30’da görüşmek üzere randevu verdiği, söz konusu basın açıklamasının iptal edildiği belirtildi. Gökhan Günaydın’ın, Sobacı ile görüşmesinden sonra açıklama yapabileceği öğrenildi.

Özgür Özel tepki göstermişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında TRT'nin yayınlarına tepki göstermişti.

Özel şunları söyledi: "TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT, Murat Kurum 29 dakika Ekrem İmamoğlu 0, Hamza Dağ 26 dakika Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika Mansur Yavaş 0. Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi. 1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Bir gün ölürsem TRT'yi cenazeme istemiyorum. 15 Temmuz akşamı uçaklar uçmaya başladı, tanklar harekete geçti. Haber geldi, asker darbe yapıyor. Ankara'daki milletvekillerini Genel Merkez'e çağırdık. 'Darbenin kimden geldiğine bakmaksızın, biz bu darbede demokrasiden Meclis'ten yana olmalıyız' dedim. 'Darbeye teslim olmayız, demokrasinin arkasındayız, darbenin karşısındayız' dedik. Meclis'i vurdular. Meclis'in canına okudular F-16'larla. Darbe gecesi Atatürk'ü hatırlayanlar bugün TRT'nin yayınında TRT'nin adını anınca yayını kesiyorlar."