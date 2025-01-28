  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Başsavcılık, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin soruşturma başlattı
Takip Et

Başsavcılık, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin soruşturma başlattı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin olarak soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Başsavcılık, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik ve balık ölümlerine ilişkin soruşturma başlattı
Takip Et

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Körfezi kirliliğine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucu tespit edilen hususlara dair suç duyurusu ve basında yer alan haber içerikleri esas alınarak sorumlular hakkında çevrenin kirletilmesi suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır." 

İZSU'ya 6 ihlalden para cezası

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bugün İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresine (İZSU), 6 ihlale bağlı toplam 8 milyon 305 bin 811 lira para cezası uygulandığını açıklamıştı.

 

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız etmişti: O şüpheli tutuklandıOtel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız etmişti: O şüpheli tutuklandıGündem

 

Son dakika: Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındıSon dakika: Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındıGündem

 

Gündem
İBB Başkanı İmamoğlu: Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir zulüm görmemiştir
İBB Başkanı İmamoğlu: Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir zulüm görmemiştir
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız etmişti: O şüpheli tutuklandı
Otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden şüpheli tutuklandı
Son dakika: Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Son dakika: Gazeteci Barış Pehlivan gözaltına alındı
Grand Kartal Otel'de başmüfettişlerce inceleme yapıldı
Grand Kartal Otel'de başmüfettişlerce inceleme yapıldı
Kovaya sakladığı 1 milyon lira küle dönmüştü! Esnafa Merkez Bankası’ndan iyi haber geldi
Kovaya sakladığı 1 milyon lira küle dönmüştü! Esnafa Merkez Bankası’ndan iyi haber geldi
Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep
Yüksel Güran'dan cezaevinde ilginç talep