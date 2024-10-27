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Baykar'dan dolandırıcılık uyarısı

Teknoloji şirketi Baykar, kendi adını kullanarak yüksek kazanç vaadiyle yapılan dolandırıcı reklamlara karşı uyardı.

Haber Merkezi
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Baykar'dan dolandırıcılık uyarısı
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Baykar'dan yapılan açıklamada, son zamanlarda sosyal medya platformlarında Baykar adıyla sahte yatırım ilanları paylaşıldığı belirtildi. 

Dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirtildi. Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların, tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada Baykar'ın resmi duyurularının yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

"Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz." denildi.

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