Bayram tatilinde müze ve ören yerlerini 633 bin 527 kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaretçi sayısında ilk sırayı İzmir Efes Ören Yeri aldı. Efes'i toplam 56 bin 423 kişi gezdi.

Denizli'deki Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 53 bin 363 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.

Nevşehir Göreme 24 bin 483, Şanlıurfa Göbeklitepe 23 bin 176, Nevşehir Paşabağlar 20 bin 187 ziyaretçiyle tatil süresince en çok ilgi gören ören yerleri arasında öne çıktı.

İlk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzeler arasında, Antalya'daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri, İstanbul'daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi, Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray'daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir'deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yer Altı Şehirleri bulunuyor.

"Her adımda kültürle buluştuk"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ziyaretçi sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Arife günüyle birlikte bayram tatilinde, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 200'e yakın müze ve ören yerimizde toplam 633 bin 527 ziyaretçiyi ağırladık.

Güneşin doğuşunu Nemrut'ta karşılayanlardan, gün batımını Efes'te uğurlayanlara kadar… Her adımda kültürle buluştuk, her adımda tarih canlandı.

En çok ilgi gören ören yerlerimiz, Efes 56 bin 423 kişi, Hierapolis-Pamukkale 53 bin 363 kişi, Göreme 24 bin 483 kişi, Göbeklitepe 23 bin 176 kişi, Paşabağlar 20 bin 187 kişi.

Teşekkürler Türkiye. Kültürle yoğrulmuş nice bayramlarda buluşmak dileğiyle…"