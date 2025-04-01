Bayram tatilinin kaza bilançosu: 27 can kaybı, 3 bin 619 yaralı

ANKARA (EKONOMİ)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç günlük trafik bilançosunu açıkladı. Üçüncü günde 663 trafik kazası meydana geldiğini belirten Bakan Yerlikaya, 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 1120 kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Yerlikaya tatilin ilk üç gününde hayatını kaybedenlerin s ayısının 27, yaralananların sayısının ise 3 bin 619 olduğunu vurguladı.

Bayram boyunca yapılan denetimler hakkında da bilgi veren Ali Yerlikaya, 3. Gün 528 bin 654 aracın denetlendiğini, 27 bin 387 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 29 bin 616 araca da diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.