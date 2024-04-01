Bayrampaşa ilçe belediyesi, ilk kez CHP’de

31 Mart 2024 yerel seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adına bir çok ilkin yaşandığı başarılı bir seçim oldu.

CHP 2019'da yapılan seçimle kıyaslandığında, kazandığı ilçe sayısını 14'ten, 26'ya çıkarırken, aralarından Bayrampaşa’nın da yer aldığı bir çok ilçe yönetimi ilk kez kazandı.

CHP’nin Bayrampaşa ilçe belediyesi başkanlığı için yarıştığı adayı Hasan Mutlu, kesin olmayan ve yüzde 100’ü açılan sandık sonuçlarına göre oyların yüzde 46,67’sini, en yakın rakibi AK Parti adayı İlknur Kovaç Bayraktar ise oyların yüzde 41.63'ünü aldı.

Böylece AK Parti 4 dönemdir yönetimini yürüttüğü Bayrampaşa ilçe belediye başkanlığını CHP’ye kaptırdı.