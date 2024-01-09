Bazı illerde okullara kar tatili: Tekirdağ, Edirne, Çanakkale ve İstanbul'da yarın okullar var mı?

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve bazı illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak edilmeye başlandı. Hava sıcaklığı ülke genelinde 12 derece birden düştü. İstanbul'un bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor. Başta İstanbul olmak üzere 9-10 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Peki, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale ve İstanbul'da bugün okullar tatil mi, yarın okul var mı? İşte ayrıntılar...

İstanbul'da okullara kar tatili var mı?

İstanbul'da 10 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yarın (10 Ocak) Tekirdağ'da okullar tatil mi?

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

Çanakkale'de bugün ve yarın okul var mı?

Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar başladı.

İlin bazı bölgelerinde sabah başlayan sulu kar, havanın iyice soğumasıyla yerini kara bıraktı. Bu nedenle Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, taşımalı eğitim kapsamında köylerden ilçe merkezine gelen öğrencilere öğleden sonrası için tatil kararı aldıklarını söyledi.

Şu an için köy yollarında ulaşım yönünden herhangi bir sıkıntı olmadığını belirten Abacı, "Köy Hizmetlerine bağlı iki ekibimiz hazır bekliyor" dedi.

Lapseki Kaymakamlığından yapılan duyuruda ise "İlçemizde devam eden kuvvetli rüzgar ile kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında öğleden sonra taşıma yoluyla eğitim öğretime erişim sağlayan öğrenciler için eğitim öğretime yarım gün süreyle ara verilmesine karar verildi" ifadesi kullanıldı.

Devam eden fırtına ve yağışla birlikte okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Konuyla ilgili henüz Edirne ve Kırklareli Valiliği'nin açıklaması bulunmuyor.