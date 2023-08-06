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Bedelli askerlik yönetmeliğinde değişiklik

Bedelli askerlik uygulamasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de yayımlanan bedelli askerlik yönetmeliğine göre kurada hak kazananlar bu haklarından vazgeçtiğinde tekrar başvuru yapamayacak.

Yönetmelik uyarınca temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığı kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmeyecek.

Yönetmeliğe göre, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar sadece askerlik şubelerinden bedelli başvurusu yapabilecek.

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