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Tunceli'de iki farklı alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Tunceli'de iki farklı alanda çıkan örtü yangınlarının söndürüldüğü bildirildi.

Haber Merkezi
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dağlık arazide çıkan örtü yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçe merkezine bağlı Peymunut mezrasında iki farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale etti.

Kontrol altına alınarak söndürülen alanda soğutma çalışmaları yapıldı.

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