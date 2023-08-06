Tunceli'de iki farklı alanda çıkan yangınlar söndürüldü
Tunceli'de iki farklı alanda çıkan örtü yangınlarının söndürüldüğü bildirildi.
YAYINLAMA
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dağlık arazide çıkan örtü yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçe merkezine bağlı Peymunut mezrasında iki farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen alanda soğutma çalışmaları yapıldı.