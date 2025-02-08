Belediye işçisi rekor zammı kaptı! En düşük işçi maaşı 42 bin 800 TL oldu

Belediye işçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Türkiye’nin pek çok yerinden zam haberleri gelmeye devam ediyor. Çoğu belediye, işçi zamlarında enflasyonu aştı. Bunlardan biri de Yenişehir Belediyesi oldu.

En düşük işçi maaşı 42 bin 800 TL oldu

Yenişehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı. Bursa’daki belediyeler arasında ilk imzalanan toplu sözleşme olduğunu ifade eden Başkan Ercan Özel, "Yenişehir Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 42 bin 800 TL’dir. İşçimize hayırlı olsun" dedi.

İşçi sosyal haklarını da aldı

Yenişehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası, 150 belediye çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesini Yenişehir Belediyesi Tarihi Bina’nın önünde yapılan törenle imzaladı. Yenişehir Belediye Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz’un imzaladığı sözleşmeye göre Yenişehir Belediyesi’nde çalışan en düşük işçi ücreti net 42 bin 800 TL olması sağlandı. Aynı zamanda bugüne kadar almadıkları sosyal hakları da alan Yenişehir Belediyesi çalışanlarının masadan sevindiren haberle kalktı.

“Masada hiç zorlanmadan, anlaşma sağlayabildik”

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Bizler, kendini Yenişehir’e hizmet etmeye adamış işçisiyle memuruyla kocaman bir aileyiz. Size hiçbir şey eskisi gibi olmayacağının sözünü vermiştik. Bizler, söz verdiğimiz gibi Yenişehir’e hizmet eden her bir çalışanımızın hakkını gözettik. Aslında yöntem çok basit eğer çalışanınızı mutlu ederseniz, onun ailesini mutlu ederseniz, herkes mutlu olur. Özellikle belediyede bu politikayı uygularsanız, tüm şehir mutlu olur. İşte bu düşüncelerle oturduğumuz masada hiç zorlanmadan, anlaşma sağlayabildik. Bugün burada aldığımız kararla Bursa’da toplu iş sözleşmesini imzalayan ilk belediye Yenişehir Belediyesi’nin olmuş olduğunu ilan ediyorum" dedi.

“Belediyeyi mali yük altına sokmadan süreç tamamlandı”

Özel, "Yapılan ekonomik planlar dahilinde Yenişehir Belediyesi’nin de bütçesini gözettik ve kurumumuzu da zora sokmayacak şekilde ücret politikamıza yön verdik. Haklarınızı verirken belediyemizi de mali yük altına sokmadan süreci tamamlamış olduk" diye konuştu.

En düşük ücret 42 bin 800 TL oldu

Sadece maaş artışı müjdesi vermediğini ifade eden Başkan Ercan Özel, "Bugün size, bugüne kadar hak ettiğiniz ancak alamadığınız tüm sosyal hakların da kazanıldığının müjdesini veriyorum. Daha önce geçici olarak verilen ve süresi biten 15 bin TL’lik sosyal paketinizin korunduğunu ve güvence altına alındığını, diğer tüm sosyal haklara eklendiğinin de müjdesini veriyorum. Sadece bu da yeterli değil, aynı zamanda yol ve aile yardımını da alacaksınız. Artık eşit, değil adil ücret alacaksınız. Bugüne kadar Olmayan kıdem hakkını Belediyemize getirmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Yılda 48 gün olan ikramiye sayısını, 2025 yılı için 72 güne, 2026 yılı için ise 84 güne çıkartıyoruz. Yıllık izin ücretlerini de düzenleyerek arttırdık. Bugün, Yenişehir Belediyesi’nde 1 yılını doldurmuş bir işçinin en düşük ücreti artık 42 bin 800 TL olmuştur” dedi.

"İşçi hak ettiğini almanın haklı gururunu yaşıyor"

Başarılı bir belediyeciliğin motivasyonu yüksek çalışanlar ile mümkün olduğunu söyleyen Hizmet-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, "Çalışanlarını mutlu edemeyen, gönlünü kazanamayan Belediye Başkanları, vatandaşları hiç memnun edemezler. Yenişehir’in 7’den 70’e tüm vatandaşlarına, en güzel hizmeti sunan, her ihtiyaçlarında yanlarında olan Belediye Başkanımız Ercan Özel, biz çalışanlarının da her zaman yanındadır. " dedi.