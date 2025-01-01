Belgrad Ormanı'nda İSPARK gişesi kaldırıldı! HGS ile giriş getirildi

Belgrad Ormanı'nda, Bentler, Neşet Suyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurt Kemeri girişlerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işletme süresinin sona ermesinin ardından geçen hafta Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne devredilmesiyle birlikte HGS uygulanmasına geçildi. İBB'nin iştirak şirketi İSPARK'ın gişe sistemi kaldırıldı.

Araç yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor

Uygulamayla hafta sonları, resmi ve dini bayramlar ile yılbaşı gibi özel günlerde vatandaşların piknik, gezi veya koşu için tercih ettiği Belgrad Ormanı'nın girişindeki araç yoğunluğunun azaltılması amaçlandı.