Emekliler ‘Emekliler Yılı’nın bitişini kutladı!

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Mamak Şubesi ‘Emekliler Yılı’nın sona ermesi dolayısıyla Kızılay'da basın açıklaması yaptı. Türkiye Emekliler Derneği Mamak Şube Başkanı Murat Tokgöz “Bugün Emekliler Yılı bitti. Teşekkür ediyoruz ki 'Emekli Yılı' bir yıl ile sınırlandırıldı çünkü artık tahammülümüz kalmamıştı. 2025 yılını 'Milletvekili Yılı' ilan etmek istiyoruz" dedi.

“Emekli zor bir yıl geçirdi”

TÜED Başkanı Murat Tokgöz, yaptığı açıklamada, emeklilerin çok zor bir yıl geçirdiğini söyleyerek, "Bugün Emekliler Yılı bitti. Böyle bir ‘Emekliler Yılı'nı’ düşmanımıza bile yaşatmasın. Bizler, ‘Emekliler Yılı’ söylemleri ilk çıktığında heyecanlanmıştık. Ancak ilerleyen günlerde gördük ki hiç umduğumuzu bulamadık" dedi.

2025 yılını ‘Milletvekili Yılı’ ilan etmek istiyoruz

Murat Tokgöz, şöyle devam etti:

"Örselendik, ötelendik, açlığa mahkum edildik adeta. Zorluğa karşı ‘Emekliler Yılı’nı kendimiz de kutlamaya çalıştık. Neler yaptık biliyor musnuz; daha önce halk ekmek kuyruklarını daha da uzattık. Sabah erken saatlerde Et ve Süt Kurumu önünde girdiğimiz kuyrukları artık gece yarısından itibaren başlattık. 70’imizden sonra tekrar inşaat şantiyelerine döndük. Emekliler Yılı'nı ancak bu şekilde kutladık. Bu da yetmedi sabahın erken saatlerinde sırtımıza ayakkabı boyası sandığını vurduk, şehrin işlek caddelerini kendimize mekan edindik. Bu da yetmedi akşam saatlerinde pazarlarda toplanmaya başladık. Pazar artıklarıyla geçinmeye çalıştık ama yine de emekliler yılını kutladık. Bize bedava şenzlong ikram ettiler. Bu nedenle bize bu Emekliler Yılı'nı layık görenlere 2025 yılını hediye etmek istiyoruz. 2025 yılını ‘Milletvekili Yılı’ ilan etmek istiyoruz.”