Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Berat Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Berat Kandili namazının kılınışı

Niyet, Niyet ettim Allah rizası için Berat Gecesi namazını kilmaya

1.Rekat, Subhaneke duası, besmele, Fatiha Suresi, 30 tane ihlas Suresi,

Rukü ve secde.

2.Rekat, besmele, Fatiha Suresi, 30 tane ihlas Suresi, Rukü, secde

Ettehiyyatü, Salli, Barik, Rabbena ve selam. (Bu șekilde 12 rekat kılınacak)

Berat Kandili namazından sonra çekilecek tesbihler

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir. Salat-ı Münciye okunuşu şöyledir: “Allâahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali vel âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’al hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’isseyyi’âat ve terfe’unâ bihâ a’ledderecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l gayât, min cemî’il hayrâti fi’l hayâti ve ba’del memâat.”

Berat Kandilinde çekilecek tesbihler ve zikirler

-Estağfirullah El Azim

-1 adet ihlas Suresi

-La İlahe İllallah

-Salavat

-Habinallahü Vegniğmel Vekil

-Besmele

-Ya Latif

-Lâ ilâhe illâllâh

-Subhanallâhi ve bi-hamdihî

-Hasbûnallahû ve ni'me'l-vekfl

-Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh

-Lâ ilâhe illâ ente subhâneke

-innî kuntu minez zâlimîn

-Allah

-Subhânallah

-Elhamdûlillah

-Allah-u Ekber

-Estağfirullah