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Berkay Gezgin: Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağım

CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin, Cem Küçük'ün "İBB iştiraklerinden para aktarılıyor" iddiasına tepki göstererek, "Kendisi hakkında gerekli yasal süreç başlatılmış olup suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Haber Merkezi
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Berkay Gezgin: Cem Küçük hakkında suç duyurusunda bulunacağım
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İstanbul'da, İBB'ye yönelik operasyonların ardından başlayan protestolara katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve ardından tahliye edilen CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin, Cem Küçük'e tepki gösterdi.

Cem Küçük ne dedi?

Cem Küçük, TGRT'de katıldığı programda Gezgin'i hedef alarak, "Berkay'ın hesabına MASAK raporlarında İBB'den 1 milyona yakın her ay peyderpey orada görülüyor. 'Her şey çok güzel olacak' diyen çocuğa İBB iştiraklerinden para aktarılıyor" iddiasında bulundu.

"Yasal süreci başlattım"

Cem Küçük'ün iddiasına tepki gösteren Berkay Gezgin katıldığı TV programında, "Cem Küçük’ün kamuoyunu yanıltmaya ve şahsıma yönelik gerçek dışı ve iftira içeren beyanları nedeniyle, kendisi hakkında gerekli yasal süreç başlatılmış olup suç duyurusunda bulunacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm" açıklamasını yaptı.

CHP, Gezgin'i Parti Meclisi üyeliğine 6 Nisan'da aday gösterdi

23 Haziran 2019'da tekrarlanan İBB seçimleri öncesinde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında slogan haline gelen "Her Şey Çok Güzel Olacak" ifadesinin mimarı 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Berkay Gezgin, Saraçhane'de düzenlenen gösteriler sırasında gözaltına alındıktan sonra 25 Mart günü tutuklanmıştı. Gezgin, 10 Nisan günü tahliye edildi.

CHP'nin 6 Nisan'da 21. Olağanüstü Kurultay'ında açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o gün Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezgin'in Parti Meclisi (PM) listesinde olduğunu açıklamıştı.

Özel, "Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın'dan boşalan yere Silivri Cezaevi'nde bu programı takip eden Berkay Gezgin, Parti Meclisi anahtar listemizde olacak" demişti.

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