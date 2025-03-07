  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Beşiktaş, Galatasaray maçı için "yabancı hakem" talep etmişti: TFF'den açıklama!
Takip Et

Beşiktaş, Galatasaray maçı için "yabancı hakem" talep etmişti: TFF'den açıklama!

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı için yabancı hakem atanması yönünde yaptığı başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından değerlendirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Beşiktaş, Galatasaray maçı için "yabancı hakem" talep etmişti: TFF'den açıklama!
Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasındaki Galatasaray derbisi için yapılan yabancı hakem talebinin TFF tarafından değerlendirildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasında yabancı hakem görevlendirmesinin ardından Başkanımız Serdal Adalı’nın derbi maçlarımıza yabancı hakem atanmasını talep ettiği ve akabinde resmi olarak federasyona yapmış olduğumuz başvuru kamuoyunun malumudur" denildi.

"Bu talebimiz en doğal hakkımızdır"

Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "Bu talebimiz adalet ilkesi gereği en doğal hakkımızdır.Tüm bu gelişmeler ortadayken, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile oynayacağımız derbi maça yabancı hakem atanmayacağı yönünde iddialar spor kamuoyunda yer almaktadır" ifadeleri yer aldı.

Kulüp, yabancı hakem talebinin TFF tarafından değerlendirildiği belirtilip, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun yapmış olduğumuz talebe, pazartesi günü yapacağı yönetim kurulu toplantısında cevap vereceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Söz konusu gündemle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecekZiraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecekGündem
TFF’den yabancı hakem açıklaması: Kupada adaleti sağlamamız lazımTFF’den yabancı hakem açıklaması: Kupada adaleti sağlamamız lazımSpor
Sloven hakem Slavko Vincic'ten derbi yorumu: 'Gerilim filmi gibiydi'Sloven hakem Slavko Vincic'ten derbi yorumu: 'Gerilim filmi gibiydi'Spor
Gündem
Bakan Güler: PKK ve uzantıları derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim etmeli
Bakan Güler: PKK ve uzantıları silahları teslim etmeli
İlhan Şeşen, 'entübe' edildi iddiası? Yakınlarından açıklama geldi
İlhan Şeşen, 'entübe' edildi iddiası? Yakınlarından açıklama geldi
Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
DEM Parti'nin siyasi partileri ziyaret programı belli oldu
DEM Parti'nin siyasi partileri ziyaret programı belli oldu
Yozgat'ta üç gündür aranıyordu: Kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp öğretmen Tanju Oğuz'un cansız bedenine ulaşıldı
TÜSİAD yöneticileri hakkındaki iddianamenin detaylarına ulaşıldı: "Beyanları ifade özgürlüğü sınırlarını aştı"
TÜSİAD yöneticileri hakkındaki iddianamenin detaylarına ulaşıldı