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TFF’den yabancı hakem açıklaması: Kupada adaleti sağlamamız lazım

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası kura çekiminin ardından yabancı hakem konusuyla ilgili açıklama yaptı. Otyakmaz, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinde yabancı yerine yerli hakem olmasını istediğini aktardı.

Haber Merkezi
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TFF’den yabancı hakem açıklaması: Kupada adaleti sağlamamız lazım
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kulüplerin yabancı hakem talebi için konuştu. Otyakmaz, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray eşleşmesinde yabancı yerine yerli hakem olmasını istediğini söyledi. 

“Derbiler için talepleri değerlendireceğiz”

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine yabancı hakem talebinin sorulması üzerine Mecnun Otyakmaz "Derbiler için yabancı hakem taleplerini değerlendireceğiz" dedi.

Derbide yabancı için olumlu sinyal

Mecnun Otyakmaz "Adaleti sağlamamız lazım. Ligde bir maçta bunu yaptıysak, talep edilen diğer maçta da gerçekleştirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı. 

"Kupadaki derbiye yerli isterim"

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi için görüşünü aktaran Otyakmaz "Kendi adıma kupa karşılaşması için en azından yerli hakem olmasını tercih ediyorum. Onların da bu güzel tecrübeden yararlanmasını isterim" ifadelerini kullandı.

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