  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, kupada eşleşti. Çeyrek final maçlarının 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanması planlanıyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek
Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, bugün Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekiminde belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi saat 14:30’da başladı ve A Spor’dan canlı olarak yayınlandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşti.

Kim, kiminle eşleşti?

Trabzonspor – Bodrum FK
Konyaspor – İskenderunspor
Fenerbahçe – Galatasaray
Beşiktaş – Göztepe

Maçlar ne zaman oynanacak?

Çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmaları ise çift maçlı eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. ​

Çeyrek final maçlarının 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanması planlanıyor.

Yarı final karşılaşmaları ise 22-24 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final müsabakası ise 14 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak.

Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Rangers taraftarı, trafik kazasında öldüFenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Rangers taraftarı, trafik kazasında öldüGündem
Gündem
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bosna-Hersek açıklaması: Endişeyle takip ediyoruz
Kadınlar ev içinde ve dışında haftada yaklaşık 100 saat çalışıyor
Kadınlar ev içinde ve dışında haftada yaklaşık 100 saat çalışıyor
İlhan Şeşen'den kötü haber: Sağlık durumu kritik
Usta sanatçıdan kötü haber: Sağlık durumu kritik
RTÜK'ten SZC TV'ye üst sınırdan ceza! "Halkı sokağa çağırdı, darbe iması yaptı"
RTÜK'ten SZC TV'ye üst sınırdan ceza! "Halkı sokağa çağırdı, darbe iması yaptı"
Paraları saymak için altı zabıta çalıştı: Yalova'da dilenciden 164 bin lira çıktı
Paraları saymak için altı zabıta çalıştı: Yalova'da dilenciden 164 bin lira çıktı
Kartlı vergi ödeme limiti 5 milyon liraya yükseltildi
Kartlı vergi ödeme limiti 5 milyon liraya yükseltildi