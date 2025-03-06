Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri, bugün Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekiminde belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan kura çekimi saat 14:30’da başladı ve A Spor’dan canlı olarak yayınlandı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finalistler belli oldu

Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı oldu. Bu takımlar, grup ikincileri İskenderunspor, Göztepe, Galatasaray ve Sipay Bodrum FK ile eşleşti.

Kim, kiminle eşleşti?

Trabzonspor – Bodrum FK

Konyaspor – İskenderunspor

Fenerbahçe – Galatasaray

Beşiktaş – Göztepe

Maçlar ne zaman oynanacak?

Çeyrek final maçları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmaları ise çift maçlı eleme sistemiyle gerçekleştirilecek. ​

Çeyrek final maçlarının 1-3 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanması planlanıyor.

Yarı final karşılaşmaları ise 22-24 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final müsabakası ise 14 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak.