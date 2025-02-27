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Sloven hakem Slavko Vincic'ten derbi yorumu: 'Gerilim filmi gibiydi'

Sloven hakem Slavko Vincic, yönettiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrenince şaşkına döndü ve eşini arayarak "Gerilim filmi gibiydi" dedi.

Haber Merkezi
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Sloven hakem Slavko Vincic'ten derbi yorumu: 'Gerilim filmi gibiydi'
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Geçen pazartesi günü oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yabancı hakemi Slavko Vincic hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 19 Şubat’ta Şampiyonlar Ligi’nde 120 dakika süren PSV-Juventus mücadelesini yöneten ve UEFA’nın finalist hakemi olan Vincic, derbi günü büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Derbide 10 bini aşkın polisin görev yaptığını öğrenen Vincic, duyduklarına inanamadı.

Bu şaşkınlığını maçın sonunda eşiyle telefonda paylaşan Sloven hakem, çıktığı bir önceki 450 seyircili Bravo-Koper maçını hatırlatarak, “Gerilim filmi gibiydi. Bu kadarına hiç rastlamadım" dedi.

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