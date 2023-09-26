BES'te kısmi ödeme dönemi başlıyor

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) kısmi çekiş hakkı uygulamasına yönelik yönetmelik Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayınlandı. Yönetmelik 26 Mart 2024 itibariyle yürürlüğe girecek.

Katılımcılara birikimlerinin yüzde 50'sini kullanma imkanı

Yönetmeliğe göre, katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'sini kullanabilecek.

Katılımcılar kısmi ödeme hakkından 5 yılda bir yararlanabilecek. Doğal afet dışında kısmi ödemeden yararlanmak için en az 5 asgari ücret tutarında katkı payı ödeme şartı aranacak.

Evlilik, konut alımı ve doğal afetlere karşı devlet katkısı

Evlilik ve konut alımı kapsamında yapılan kısmen ödemeye yüzde 20 devlet katkısı, doğal afet ve eğitim kapsamındaki kısmen ödemeye ise yüzde 25 devlet katkısı verilecek.

Kısmi ödemesini konut edinme, evlilik ve doğal afet kapsamında kullananlar 3 yıl, eğitim için kullananlar ise 4 yıl sözleşmelerini sonlandıramayacak.

BES'te kısmi ödemeye ilişkin yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik için tıklayın