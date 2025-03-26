Beylikdüzü Belediyesi başkan vekili Önder Serkan Çebi oldu

CHP’li Belediyelere yönelik operasyonda Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık’ın tutuklanmasının ardından yerine geçecek isim için seçim yapıldı.

İki aday gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Mehmet Murat Çalık’ın yerine iki aday başkanvekilliği için yarıştı. CHP Grubu Önder Serkan Çebi’yi, AK Parti Grubu ise Özlem Bilgiş’i aday gösterdi

Seçim üçüncü turda tamamlandı

Çebi, 24, Bilgiş ise 12 oy aldı. Seçimde bir oy ise geçersiz sayıldı.

Beylikdüzü Belediyesi’nde üçüncü turun tamamlanmasının ardından başkan vekili Önder Serkan Çebi oldu.

Önder Serkan Çebi kimdir?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Önder Serkan Çebi, 2013 yılından bu yana avukatlık yapıyor.