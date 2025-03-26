İBB’de seçim günü! Ekrem İmamoğlu’nun yerine kim geçecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla, İBB’ye vekalet edecek isim merak ediliyor. İmamoğlu terör soruşturmasından tutuklanmadığı için yerine kayyum ataması yapılmadı.

İBB Başkanvekilliği seçimi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugün sandık kuruluyor. Ekrem İmamoğlu'nun yerine kimin vekil tayin edileceği, 314 üyenin oylarıyla belirlenecek.

İBB Meclisi’nde CHP oyları Başkanvekilini belirleyecek

31 Mart yerel seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçmişti. Tutuklamaların ardından 176'ya düşen CHP üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor. Yani başkan vekilinin seçiminde CHP'li üyelerin oyları belirleyici olacak.

İki kişinin daha ismi geçiyordu

Kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün isimleri geçiyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de seçimle ilgili soruya "Şu an bir isim söylemiyoruz. Ancak bir belediye başkanımız aday olmayacak. Öyle tartışmalar oluyor. Belediye Başkanı olmayan bir belediye meclis üyemiz belediye başkan vekilimiz olacak" yanıtını verdi.

Belediye kanununa dikkat çekildi

NTV'ye konuşan CHP Parti Meclisi üyesi Baki Aydöner, Büyükşehir Belediyeler Kanunu'nun 5216. maddesini hatırlattı. Buna göre, büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamıyor. Ancak 2017 yılında Kadir Topbaş istifasıyla boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamına yine İBB meclisi içinde yapılan oylamayla dönemin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal seçilmişti.

Ekrem İmamoğlu el yazısıyla vekalet vermişti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, el yazısıyla vekalet verdiği Nuri Aslan 20 Mart'tan beri İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyordu. CHP'nin önereceği ismin de Nuri Aslan olacağı belirtiliyor.

Seçim 13.00’te başlayacak

Ekrem İmamoğlu'nun mali suçlamayla tutuklanması sonrasında, İBB Başkanlığı için bugün saat 13.00'te seçim yapılması kararı alınmıştı. Meclis'teki sandalye dağılımı nedeniyle, seçimde CHP'nin göstereceği aday İBB'nin Başkan Vekili olacak.

Nuri Aslan kimdir?

Nuri Aslan 1969 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümü'nden 1990 yılında mezun oldu. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.

1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı.

2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yıllarında Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.

2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen Aslan, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi.

Aslan 15 Nisan 2024'te İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde Birinci Başkan Vekili seçildi.