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Beyoğlu Belediyesi’ne kaymakamlık engeli

Beyoğlu Belediyesi, bazı belediye yöneticilerinin kaymakamlık binasındaki belediye birimlerine girişinin engellendiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada bunun yasal olmadığını belirterek hukuki adımlar atacaklarını duyurdu.

Haber Merkezi
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Beyoğlu Belediyesi’ne kaymakamlık engeli
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Beyoğlu Belediyesi sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda belediye yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerine girişlerinin engellendiğini açıkladı.

"Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız"

Belediyeden yapılan açıklamada “Değerli Beyoğlulular, şu anda Belediyemizin yöneticilerinin bir kısmının kaymakamlık binası içinde bulunan belediye birimlerimize girişi engellenmektedir. İlgililer hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır. Kamu hizmetlerini ve kamu görevlilerini engellemenin yasal olmadığını hatırlatırız.” denildi.

“Bu düşmanca tutum, halkın kendisini yok saymaktır”

Yaşanan bu engellemeye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Yaşananların düşmanca ve rövanşist tutum olduğunu ifade eden Zeybek, paylaşımında, “Halkın iradesiyle göreve gelen yöneticilere ve belediyelere yönelik takınılan bu düşmanca ve rövanşist tutum, halkın kendisini yok saymak; devlet kurumlarını siyasi ajandalarla yönetmek maksadıyla halkı cezalandırmaktır” dedi.

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